وفاة خبير منظمة الصحة العالمية في اليمن بكورونا

توفى في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، الدكتور المتخصص في علم الأوبئة، ياسين عبد الوارث، بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، وفاة الدكتور عبد الوارث، بعد إصابته بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا أثناء عمله في الميدان، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس.

وأفاد المكتب أن الدكتور ياسين انضم إلى فريق منظمة الصحة العالمية في اليمن منذ بضع سنوات كمنسق ميداني للاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخرًا مرض كوفيد-19.