ميركل تؤكد مطلبها بتحسين أوروبا بصفتها مشروع السلام والحرية

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مطلبها بتشكيل أوروبا وتحسينها بصفتها مشروع السلام والحرية.

وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي عن رئاسة ألمانيا المرتقبة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري وكذلك عن القمة الأوروبية غدا الجمعة: "أوروبا تعد نظاما منفتحا وديناميكيا للسلام والحرية يتعين علينا ويمكننا تحسينه دائما.

وتابعت المستشارة الألمانية: "أوروبا بحاجة لنا، مثلما نحن بحاجة لها"، وأكدت أن أوروبا لا تعد إرثا تاريخيا فحسب، ولكنها "مشروع يقودنا نحو المستقبل".

وأشارت ميركل إلى أن أوروبا نمت في الماضي، لافتة إلى أنه لم يتم توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي فحسب، ولكن تم تعميقه أيضا، وأوضحت أن صراعات وأحيانا جدالات مرهقة أسهمت في حدوث ذلك أيضا، وأشارت إلى أنه تم كسب ثقة متبادلة في الاتحاد الأوروبي خلال ذلك أيضا.