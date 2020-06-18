رئيس الطب الوقائي بالصحة: «هيدروكسي كلوروكين» آمن لو تم تداوله مع الحالات المحددة

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تُبقي على استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، منوهًا أنه يُستخدم مع حالات معينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن «هيدروكسي كلوروكين» دواء آمن لو تم تداوله مع الحالات المحددة له، وفقًا لنظام محدد ومجموعة من الضوابط، مؤكدًا أن الدواء يحقق نتائج جيدة في مصر.

وعن الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأمريكية بوقف استخدام العقار، أوضح أن اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بالوزارة تراجع جميع الدراسات، لافتًا إلى أن القرار الأول والأخير بالاستخدام يعود إلى اللجنة.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إلى أن البروتوكول العلاجي له مجموعة من الأساسيات تُطبق مع كل الحالات، قائلًا إن بعض الحالات قد يتم معها استخدام أدوية إضافية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و88 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 50 ألفًا و437.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 14 ألفًا و966، من ضمنهم 13 ألفًا و528 متعافيًا.