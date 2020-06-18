ترامب يعترف بوجود عنصرية ممنهجة في بلاده

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود "بعض" العنصرية الممنهجة في البلاد ، لكنه أصر على أن المستويات آخذة في الانخفاض ، وفقا لمقابلة اجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقل الصحيفة عن ترامب قوله " اعتقد أنه ليس هناك أي عنصرية. ولكن للأسف، ربما يكون هناك البعض. يمكنني القول أيضًا أنها أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي". "

وتبذل إدارته جهودا مضنية لمحو فكرة العنصرية الممنهجة، في محاولة لتركيز الانتباه على فكرة "وجود عناصر سيئة " داخل مؤسسات مثل أقسام الشرطة.

ونسب ترامب لنفسه الفضل في تعميم ذكرى أمريكا وأفريقيا التي يتم الاحتفاء بها في 19 من يونيو بمناسبة نهاية العبودية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "لقد فعلت شيئا جيدا ، حيث جعلت التاسع عشر من حزيران/يونيو مشهورا . هذا حدث هام بالفعل ، وموعد هام ولكن لم يسمع عنه أحد من قبل".

ويتم إحياء هذا الحدث بشكل منتظم من قبل مجتمع السود، ولكنه اجتذب شعبية بشكل مطرد في بقية البلاد، حيث تخطط بعض الشركات والولايات لجعله عطلة مدفوعة الأجر.