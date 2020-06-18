46% من الألمان يؤيدون الرأي القائل بوجود عنصرية مستترة بين قوات الأمن

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن نحو نصف الألمان يؤيدون وجهة نظر زاسيكا إسكن رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي ترى أن هناك عنصرية مستترة في صفوف قوات الأمن الألمانية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (آي إن إس ايه) لقياس الرأي أن 46% من الألمان يوافقون على هذا الرأي.

في المقابل، قوبل الرأي برفض 24% ممن شملهم الاستطلاع، فيما أجاب 23% بـ" لا أعرف" وامتنع 6% عن الإجابة.

كانت إسكن قالت فى مقابلة معلقة على الاحتجاجات المناوئة للعنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة:" يوجد أيضا في ألمانيا عنصرية مستترة في صفوف قوات الأمن".

وطالبت إسكن بإنشاء مكتب شكاوى مستقل للتحقيق في حالات عنف الشرطة غير المبرر.

وقد قوبلت تصريحات إسكن بانتقادات حتى من قبل وزراء داخلية محليين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي.

وخلال زيارة لأكاديمية الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى، اكدت إسكن أنها لم تقصد أن تضع أفراد الشرطة تحت الاشتباه العام، وقالت إنه عندما يتعلق الأمر بالعنصرية والشرطة، فإن المشكلة ليست في الهيكل وإنما في حالات فردية.

في المقابل، كان وزير الداخلية هورست زيهوفر، قد رفض هذا الرأي وقال على لسان متحدث له: " الاتهام بوجود عنصرية مستترة في الشرطة الألمانية غير مفهوم بالنسبة لي على الإطلاق"، وأضاف زيهوفر: "لا تسامح مع العنصرية"، ولفت إلى أن كل حالة منفردة يجري تقصيها.