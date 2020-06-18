رئيس القابضة لمصر للطيران: كل رحلات الشركة متاحة

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن كل رحلات مصر للطيران متاحة، بالنسبة للدول المفتوحة لاستقبال طيارات مصر للطيران، وهي: كل دول أوروبا والشرق الأوسط والخليج والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى استقبال الصين لرحلة أسبوعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه يمكن حجز تذاكر مصر للطيران من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو عن طريق مكاتبها، لافتًا إلى أن عدد الرحلات لم يتغير عما قبل وقف حركة الطيران، ولكن سيتم تقليل عدد الركاب أو تصغير طرازات الطائرات على حسب إقبال الركاب على السفر.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع جميع مكاتب شركة مصر للطيران في العالم للتأكد من أن حركة الطيران ستكون مفتوحة أمام طائرات الشركة، فضلًا عن الحصول على إجراءات الدول الخاصة باستقبال رحلات الطيران.

كان محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.