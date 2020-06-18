محاكمة سفيرة سويدية سابقة في الصين تقترب من نهايتها

تقترب قضية محاكمة سفيرة سويدية سابقة لدى الصين من الانتهاء اليوم الخميس. ويجري محاكمة السفيرة بتهمة تجاوز حدود مهمتها الدبلوماسية بترتيب اجتماع لمحاولة تحرير ناشر صيني سويدي مسجون.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة السويدية (إس في تي) أن آنا ليندشتيد نفت ارتكاب أي مخالفات، وقالت أمام محكمة ستوكهولم الجزئية في وقت سابق إن التهم "غير واقعية"، ووصفت مثولها أمام القضاء بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الدولة بأنه أمر "عبثي".

وبدأت المحاكمة في الخامس من يونيو، وأكد المدعي العام هنريك أولين أن ليندشتيد "تصرفت بصورة تمثل انتهاكا للسياسة الخارجية السويدية".

وتتعلق المحاكمة بدور ليندشتيد في جهود لضمان الإفراج عن جوي مينهاي الذي يمتلك دار نشر في هونج كونج تبيع كتبا لموضوعات محظورة في البر الرئيسي للصين. وكان اختفى عام 2015 عندما كان في عطلة في تايلاند.

وقالت وزارة الخارجية السويدية إنها لم تبلغ بجهود ليندشتيد، ولم تعلم بأمر الاجتماع إلا بعد أن اتصلت بها أنجيلا ابنة الناشر.

وكانت محكمة صينية حكمت في فبراير الماضي على جوي بالسجن عشر سنوات بتهمة "تقديم معلومات استخبارية بشكل غير قانوني للخارج".

وتسببت قضية جوي في توتر للعلاقات بين الصين والسويد.