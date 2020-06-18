خطط خفض القوات الأمريكية في ألمانيا تثير مخاوف من خطوة مماثلة في أفغانستان

(د ب أ)

في الوقت الذي بدأ فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) يومين من المحادثات الأربعاء في ظل خطط واشنطن لخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، أعربت مصادر في الحلف عن القلق من إمكانية أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لخطوة أكبر في أفغانستان.

وسعى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج إلى التقليل من خطورة الخطط الأمريكية لسحب آلاف القوات من ألمانيا.

وبحسب العديد من الدبلوماسيين في الناتو، أثارت خطة ترامب بشأن ألمانيا مخاوف من إمكانية تحركه على نحو منفرد لسحب القوات الأمريكية التي تعد ذات أهمية كبيرة لعملية الحلف في أفغانستان، بعد انخراط دام قرابة عقدين.

وقالت المصادر إن مثل هذا القرار سينتهك الوعود الرئيسية للحلفاء الأوروبيين وستترتب عليه عواقب غير قابلة للسيطرة لأمن البلاد.

على سبيل المثال، يمكن أن تتوقف بعثة التدريب التابعة للحلف فورا، حيث يوفر الجنود الأمريكيون حاليا معظم تدابير الأمن.

كان ترامب قد أعلن يوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستخفض انتشارها في ألمانيا إلى 25 ألف عسكري، بدلا من 34500 حاليا.



