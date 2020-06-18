ميركل: بداية جيدة لتطبيق التحذير من كورونا

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بداية تطبيق التحذير من كورونا بأنها جيدة.

وفي أعقاب مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل اليوم الأربعاء: "هي بداية جيدة للغاية يجب استدامتها بطبيعة الحال"، وأضافت أن التطبيق "علامة فارقة في مكافحة كورونا".

ووجهت ميركل الشكر إلى كل المواطنين الذين حَمَّلُوا تطبيق تتبع سلسلة الإصابات بكورونا على هواتفهم المحمولة.

كان التطبيق، دخل حيز التنفيذ منذ صباح أمس الثلاثاء، وتم تحميله لأكثر من سبعة ملايين مرة على الهواتف، وذلك حسبما كتبت دوروتيه بير، وزيرة الدولة المختصة بالشؤون الرقمية على تويتر قبل ظهر اليوم.

وأكدت ميركل ضرورة استمرار العمل بقواعد التباعد المكاني لمسافة 5ر1 متر والارتداء الإلزامي لأقنعة الوجه في أماكن معينة في الحياة العامة، مشيرة إلى أنه ثبت في الوقت الراهن حدوث تفش للإصابات في الأماكن التي لا يتم الالتزام فيها بقواعد التباعد.

وتابعت ميركل:" طالما أنه لا يوجد دواء وطالما أنه لا يوجد مصل، فيجب علينا أن نتعايش مع الجائحة".