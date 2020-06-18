الروبوتات حلفاء اليوم بأزمة كورونا وأعداء الغد في سوق العمل

أظهرت أزمة كورونا كيف بإمكان الروبوتات السطو على وظائف البشريين، ورغم حماية الروبوتات لصحة الإنسان بتقلد بعض الأعمال الميدانية بدلا منه وقت الوباء؛ إلا أنها قد تسرق الوظيفة تماما بعد انحسار كورونا، والنماذج ليست بعيد فعمال استقبال مستشفى بلجيكية من الروبوتات وعمال الدليفري في سوبر ماركت أمريكية من الروبوتات أيضا، وغيرهم كثير.

ونقلت "فرانس 24" عن سيرل كابرا، مدير شركة شاركس للروبوتات الفرنسية، إن عناصر قوات المطافئ سخروا منه حينما استقدم الروبوتات في عملهم بفرنسا منذ 4 أعوام ولكن مع اندلاع حريق كنيسة نوتردام وقيام الروبوتات بإطفائها وتطهيرها من الرصاص الملوث تيقن أولئك الإطفائيون من خطر الروبوتات المنافسة لهم.

ويضيف كابرا، أن العديد من ملاك الأعمال خلال أزمة كورونا أكدوا له أنه بدون الروبوتات كانوا ليفلسوا.

ويقول كارل فراي خبير الاقتصاد بجامعة أوكسفورد البريطانية إن خطر الروبوتات ليس ببعيد فالصين مثلا شغلت لديها 650 ألف روبوت بعام 2018 وحده بينما تسببت الروبوتات بتسريح 12 مليون عامل صيني بين عامي 2013 و2017.

وذكرت دراسة لجامعة IE الإسبانية أن نسبة الروبوفوبيا ارتفعت في الصين من 27% لـ54% في أزمة كورونا لتقترب من فرنسا ذات الـ59% من الروبوفوبيا.

ويقول مارك موري الخبير الاقتصادي بمنظمة بروكينج، إن خطر الروبوتات هو الأكثر تصدرا بين الناس لمشاكل ما بعد انحسار كورونا، مضيفا أنه ليس ثم أحد بمعزل عن الاستبدال بالروبوتات.

وأضافت الدراسة الإسبانية أن الشباب وقليلي التعليم هم الأكثر خشية من الروبوتات.

والخبر السار أن دولا مثل سنغافورا وكوريا الجنوبية من بين أعلى الدول استخدام للروبوتات ولكنها أيضا من أقل الدول في نسب البطالة ما يعني أن الروبوتات لن تسرق جميع الوظائف.