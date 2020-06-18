أشادت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، بالبروتوكول الذي تعتمد عليه مصر في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الخميس، إنه «كتقييم للتجربة المصرية بشكل عام، فنتائجنا مقارنة بالعالم تعتبر هائلة».

وأوضحت أن «معظم حالات الوفاة بفيروس كورونا مرتبطة بحالة المريض قبل الإصابة»، مشيرة إلى دور الأمراض المزمنة في زيادة احتمالية الوفاة بسبب الفيروس.

وأضافت أنه «حتى الآن لا يوجد علاج أو مصل نستطيع القول بأنه فعال في الوقاية أو العلاج من الفيروس، فنحن مازلنا في مرحلة الأبحاث»، مشيرة إلى دخول 11 تجربة إلى المراحل الإكلينيكية.