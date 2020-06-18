 الصحة: نتائجنا في علاج كورونا هائلة.. ومعظم الوفيات مرتبطة بحالة المريض قبل الإصابة - بوابة الشروق
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الصحة: نتائجنا في علاج كورونا هائلة.. ومعظم الوفيات مرتبطة بحالة المريض قبل الإصابة

وزارة الصحة المصرية
وزارة الصحة المصرية
نور رشوان
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 1:01 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 1:01 م

أشادت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، بالبروتوكول الذي تعتمد عليه مصر في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الخميس، إنه «كتقييم للتجربة المصرية بشكل عام، فنتائجنا مقارنة بالعالم تعتبر هائلة».

وأوضحت أن «معظم حالات الوفاة بفيروس كورونا مرتبطة بحالة المريض قبل الإصابة»، مشيرة إلى دور الأمراض المزمنة في زيادة احتمالية الوفاة بسبب الفيروس.

وأضافت أنه «حتى الآن لا يوجد علاج أو مصل نستطيع القول بأنه فعال في الوقاية أو العلاج من الفيروس، فنحن مازلنا في مرحلة الأبحاث»، مشيرة إلى دخول 11 تجربة إلى المراحل الإكلينيكية.


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