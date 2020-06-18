الأمن اللبناني يعلن توقيف 3 إرهابيين سعوا للسفر إلى سوريا ومصر

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبنانية اليوم الخميس توقيف ثلاثة إرهابيين لبنانيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وقالت المديرية، في بيان صحفي اليوم حسبما "أفادت الوكالة الوطنية للاعلام"، إن ذلك جاء في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها.

ووفق البيان ، اعترف الموقوفون بأنهم "بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرضوا أشخاصا آخرين على مبايعة التنظيم ، و سعوا للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش".

وأشاروا إلى أنهم أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية وخططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية.

وطبقا للبيان، بعد إنتهاء التحقيق معهم أحيلوا الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.