التنظيم والإدارة: الترقيات داخل المؤسسات ستعتمد رسميا على الأداء وليس «الأقدمية»

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرارات الترقيات التي تصدر من الجهاز تعتمد على «الأقدمية» والكفاءة، وخلال الفترة المقبلة كل الترقيات ستعتمد بشكل كلي على الأداء، ووفق قرارات رسمية سيكون هناك معايير لتقييم الأداء داخل المؤسسات.

أضاف «الشيخ»، في مداخلة ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، مساء الأربعاء، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت قرارا، العام الماضي، لاعتماد الترقيات بشكل كامل على تقرير «تقويم الأداء»، بدءا من العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن الهدف من كل القرارات الخاصة بالترقيات هو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الشباب فرصة ليكونوا في المناصب المهمة، ومنحهم فرصة ليكونوا ضمن الكوادر المؤثرة في الدولة، وتقديم الكفاءات في جميع القطاعات.

وأوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جمع بيانات نحو 2 مليون موظف حتى الآن، مؤكدا أنهم يعمل على تسجيل جميع البيانات وقدراتهم وأدائهم خبراتهم، بالإضافة إلى معرفة الأماكن التي يوجد بها عجز أو بها زيادة في عدد العاملين.

وكان جهاز التنظيم والإدارة أعلن عن توفير تطبيق خلال الفترة المقبلة، يمكن الموظفين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة من معرفة دورهم في الترقي بالوظائف المختلفة.



