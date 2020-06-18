ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 745 حالة

رام الله - د ب أ

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى 745 حالة بحسب ما أعلنته وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 56 إصابة جديدة بالفيروس خلال 48 ساعة الماضية، معربة عن القلق من تصاعد منحنى الإصابات بعد إجراءات تخفيف التدابير الاحترازية مؤخرا.

وذكرت الكيلة أن وزارة الصحة أعدت جملة من التوصيات لرفعها للحكومة بخصوص محافظتي رام الله والبيرة والخليل، التي سجلت أغلب حالات الإصابات في وقت يتم فيه الاستعداد لاستقبال دفعة عائدين إلى الضفة الغربية من الخارج.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية تبلغ حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا 170 حالة، في مقابل شفاء 570 حالة ووفاة 5 حالات.