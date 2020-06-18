السعودية تغلق وتغرم 131 منشأة لم تتقيّد بالاشتراطات الصحية في المدينة المنورة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس عن إغلاق وتغريم 131 منشأة في المدينة المنورة لم تتقيّد بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وقالت أمانة المدينة المنورة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ( واس) إن فرقها الرقابية وبلدياتها الفرعية أغلقت أمس الأربعاء 13 منشأة تجارية، كما أنذرت وغرّمت 118 منشأة لم تتقيّد بالاشتراطات الصحية، والتدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين العملاء.

وأشارت إلى أن بلدياتها الفرعية والضواحي تعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ من خلال تكثيف الجولات اليومية على الاسواق والمحلات والمراكز التجارية لمتابعة الالتزام بتطبيق أعمال التعقيم والتطهير, والتزام العاملين بالتعليمات الوقائية, ورصد الاحتياطات المتعلقة بالسلامة الغذائية في منافذ البيع.