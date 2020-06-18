وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر للواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، على مبادرة إزالة الحواجز والجدران الأسمنتية فى محيط المنشأت الشرطية بالمحافظة، والتي انطلقت بإزالة الحواجز المحيطة بمبنى مديرية الأمن وفتح المحور الملاصق في الاتجاهين، وتواصلت بإزالة حواجز أقسام الشرطة بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بور سعيد في بيان إعلامي، أن الإزالة جاءت لتؤكد على أجواء الهدوء والاستقرار السائدة بالبلاد والتي تعد الركيزة الاساسية للنهوض بمصر في جميع المجالات، ولدفع المشروعات القومية والتنموية القائمة على أرض بورسعيد.

وقال إن مبادرة أمن بورسعيد ساهمت في توفير السيولة المرورية بمحيط المنشآت الشرطية.