 تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة في ديرمواس بالمنيا - بوابة الشروق
الخميس 18 يونيو 2020 4:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة في ديرمواس بالمنيا

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 4:02 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 4:02 م

حررت الوحدة المحلية لمجلس قروي بني حرام بمركز ديرمواس في المنيا، 36 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، والتأكد من جودة الخدمات ومدى توافر السلع الغذائية من احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على تكاتف جميع الأجهزة الرقابية، والتنفيذية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك