تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة في ديرمواس بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمجلس قروي بني حرام بمركز ديرمواس في المنيا، 36 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، والتأكد من جودة الخدمات ومدى توافر السلع الغذائية من احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على تكاتف جميع الأجهزة الرقابية، والتنفيذية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.