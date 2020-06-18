رئيس صحة النواب: قانون «مواجهة الأوبئة» ظهير تشريعي لقرارات مجلس الوزراء الوقائية

قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون «مواجهة الأوبئة» تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب يوم 22 أبريل الماضي، مشيرًا إلى عقد جلسة تداول أخرى خاصة به لوضع ملاحظات مجلس الدولة في صياغته.

وأضاف «العماري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن قانون «مواجهة الأوبئة» تمت صياغته النهائية في مجلس النواب، والتصويت عليه بأغلبية الثلثين، متابعًا: «القانون جاء متواكب مع الوقت الذي تمر به البلاد، وكما صدر قرار إداري من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خاص بالإجراءات الوقائية، كان لابد أن يكون لهذا القرار ظهير تشريعي».

وأوضح أن القانون ينص على عقوبات في حال مخالفة قرارات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن المادة 20 تنص على أنه يجوز لوزير الصحة منع انتشار الوبائيات عالية الانتشار، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية خارج نطاق السكن.

وأشار إلى أنه يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، بغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

وذكر أن القانون وضع قواعد دفن جثامين الموتى بسبب الأوبئة، موضحًا أن الطب الوقائي منوط بالإشراف على جثمان المريض بداية من تغسيله طبقًا للشعائر الدينية، حتى دفنه.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى فرض القانون لعقوبة مشددة في حال تعطيل دفن جثمان المتوفي جراء مرض وبائي.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ،على تعديلات قانون الآمراض المعدية نهائيا، وذلك بعد ادخال تعديلات فى الصياغة على عددا من مواده.