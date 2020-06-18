توزيع 10 آلاف كمامة و300 خوذة زجاجية على العاملين بمجالس مدن جنوب سيناء

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، رؤساء المدن بتوزيع ١٠ آلاف كمامة، و٣٠٠ خوذة زجاجية، على العاملين بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن خاصة الذين يلتقون بالمواطنين، وذلك في إطار اتباع كافة الإجراءات الوقائية للحماية ومواجهة فيروس كورونا.

كما وجه المحافظ بتوزيع ألف كمامة قماش لعمال النظافة بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ مجانًا، حرصًا من المحافظة على صحة وسلامة العمال والمواطنين.

وقدم المحافظ خلال انعقاد المجلس التنفيذي الشكر للجهات المساهمة، والمجتمع المدني الذين ساهموا في دعم المحافظة بوسائل الحماية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى لما وفرته المحافظة بجهودها الذاتية بدون تحميل أي أعباء لميزانية الدولة.

وأشاد المحافظ بمجهودات العاملين بالديوان العام بقيادة اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، مؤكدا ضرورة نقل الخبرات للقيادات والكوادر الجديدة، كخطوة للأمام لتطوير المنظومة الحكومية واختيار القيادات و الكوادر المناسبة لتطوير الدولة والنهوض الإداري بها، مع الاستعانة بالكوادر ذات الخبرات الكبيرة.