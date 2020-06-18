لاجوس تعلق قرار إعادة فتح أماكن العبادة

علقت حكومة ولاية لاجوس، المدينة الأكثر ازدحامًا في نيجيريا، إلى أجل غير مسمى قرار إعادة فتح المساجد والكنائس نتيجة لارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويوجد في نيجيريا الآن أكثر من 17000 حالة من الإصابة بالفيروس، نصفها تقريبا في ولاية لاجوس. وقد تم فرض الإغلاق في 30 مارس الماضي في المحاور الرئيسية لولاية لاجوس وولاية أوجون المجاورة والعاصمة أبوجا.

ولكن قبل أسبوعين، وكجزء من المرحلة الثانية لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس، تم الإعلان عن خطط لإعادة فتح أماكن العبادة والفنادق. ورغم التراجع عن فتح دور العبادة في لاجوس فإن تخفيف القيود يمضي قدما كما هو مخطط له في بقية أنحاء البلاد.