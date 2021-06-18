دعوى قضائية في ألمانيا بسبب عقد مهرجان «أكتوبر فيست» بدبي

صار مهرجان "أكتوبر فيست" المزمع إقامته في دبي قضية أمام القضاء الألماني.



فقد ذكرت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الجمعة أن المحكمة ستنظر يوم الجمعة المقبل في أمر قضائي عاجل من محكمة العاصمة البافارية ميونخ ضد منظمي مهرجان "أكتوبر فيست" في دبي.



وقضت الدائرة الاقتصادية في محكمة ميونخ في منتصف مايو الماضي بأن شعار "أكتوبر فيست يذهب إلى دبي" يُعطى انطباعا غير دقيق بأن المهرجان سينتقل إلى دبي هذا العام بعد إلغائه مجددا في ميونخ بسبب جائحة كورونا.



وتطلب المدينة من المنظمين تقديم بيان إلزامي يعلنون فيه عدم الترويج بعد الآن لحدثهم على أنه مهرجان "أكتوبر فيست" الذي يقام في ميونخ.



وقال المستشار الاقتصادي ورئيس المهرجان في ميونخ، كليمنس باومجيرتنر: "من وجهة نظر عاصمة الولاية بافاريا ميونخ، فإنه من المخيف أن تأخذ أطراف ثالثة إلغاء المهرجان في ميونخ كفرصة لإثراء أنفسهم من خلال استغلال السمعة العالمية الجيدة لمهرجان أكتوبر فيست والإيحاء بوجود صلة بين المهرجان الأصلي والحدث في دبي... الهدف من إجراءاتنا القانونية هو حماية السمعة العالمية الجيدة لمهرجان أكتوبر في ميونخ".