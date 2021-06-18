الدبيبة يشيد بقانون تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي أقره مجلس النواب الأمريكي

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بقانون "تحقيق الاستقرار في ليبيا" الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر 2020.

وناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث)، خلال الاتصال الهاتفي مع النائب الجمهوري عضو مجلس النواب الأمريكي، تيد دوتش، 5 ملفات رئيسية بالمرحلة الحالية في ليبيا، مشيدًا بدوره في إقرار بقانون تحقيق الاستقرار في ليبيا"، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر 2020 وينتظر موافقة مجلس الشيوخ تمهيدًا لعرضه على الرئيس الأمريكي للاعتماد.

وقال الدبيبة، "إنه تحدث مع عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري تيد دوتش حول العمل الجاد الذي يقوم به الليبيون لإعادة البناء معًا والاستعدادات للانتخابات"، مؤكدًا له أن الشعب الليبي يقدر التزامه بالديمقراطية والسلام.

ومن جانبه، وصف النائب الجمهوري تيد دويتش المكالمة بالمثمرة مع الدبيبة لمناقشة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المحدد، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وانسحاب المقاتلين الأجانب، وحماية المهاجرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار دوتش، إلى جهود إدارة جو بايدن لتعزيز الدبلوماسية الأمريكية من أجل إنهاء الصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة، معربًا عن تطلعه إلى دعم الجهود التي تقودها ليبيا لتعزيز المكاسب الديمقراطية واستعادة السيادة وإعادة بناء ليبيا.