 مستشفيات أمريكية خالية من مرضى كورونا - بوابة الشروق
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مستشفيات أمريكية خالية من مرضى كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 4:46 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 4:46 م

أعلن مركز بوسطن الطبي خلوه من مرضى كوفيد-19 الأسبوع الجاري وذلك بعد أن كان امتلأ بمرضى كورونا خلال الموجة الأولى من الجائحة، حيث شغلوا 229 سريرا في ذروة العدوى خلال الربيع الماضي، أي نحو ثلثي أسِرّة المركز.

ولا يوجد حاليا مصاب واحد بكورونا في المستشفى الكبير الذي حمل عبئا ثقيلا خلال الجائحة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت عالمة الأوبئة كاساندرا بيير: "مرحى"، مضيفة أنها بحالة مزاجية "مبتهجة على نحو غير معهود" بعدما تلقت الأنباء أمس الأول الأربعاء.

وخلت أماكن أخرى من مرضى كوفيد-19 أيضا.


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