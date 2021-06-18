البرتغال تحتفل بالعثور على طفل عمره عامان فقد في غابة يوم الأربعاء

تحتفل البرتغال اليوم الجمعة، بعد العثور على طفل عمره عامان، كان قد فقد منذ صباح أمس الأول الاربعاء، حيا بعد 40 ساعة في منطقة غابات في بلدة "بروينكا-إيه-فيلها، على بعد حوالي أربعة كيلومترات من منزل والديه.



وشاهد مارة الطفل ويدعى ليتل نواه، بعد الساعة الثامنة بفترة قصيرة (2000 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس، وأبلغوا الشرطة على الفور، طبقا لما ذكرته صحيفة "داريو دي نوتيسياس" ووسائل إعلام أخرى اليوم الجمعة، نقلا عن السلطات.



وقال متحدث باسم الشرطة إنه من المحتمل أن يكون الطفل قد هرب ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود عمل غير قانوني. وكان الطفل مصابا بخدوش طفيفة، و ضعيفا، لكن بخلاف ذلك كان بخير.



ولأسباب متعلقة بالسلامة، قضى الليل في مستشفى في منطقة "كاستيلا برانكو" على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرق لشبونة.



وكان البحث عن الطفل، الذي شارك فيه حوالي 130 فردا من الدفاع المدني ورجال الشرطة والإطفاء، بمساعدة طائرات مسيرة ومتطوعين، قد جعل البرتغال بأسرها في حالة من التوتر الشديد.



كان النبأ السار المتمثل في العثور على الطفل اليوم الجمعة، الموضوع الرئيسي في الكثير من البرامج التلفزيونية وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي.