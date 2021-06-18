تركيا: توقيف 40 مشتبها بهم في تمويل داعش

أوقفت السلطات التركية، 40 مشتبها بهم في تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي، في 12 ولاية.



وقالت النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، في بيان اليوم الجمعة، إن تحقيقات مكتب مكافحة الإرهاب، كشفت عن قيام 61 مشتبها بتوفير موارد مالية لـ"داعش"، إثر مراقبة حساباتهم المصرفية واتصالاتهم، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وأضافت أنه صدر قرار بتوقيف المشتبه بهم الـ61، لافتة في هذا الإطار إلى أن قوات الدرك نفذت عمليات أمنية في 12 ولاية، بينها أنقرة، وتوقيف 40 متهما.



وبحسب الاناضول، تستهدف تركيا بانتظام عناصر تنظيم داعش منذ قتل التنظيم 39 شخصا في هجوم على ملهى ليلي بمدينة إسطنبول في الساعات الأولى من الأول من كانون أول/يناير 2017.