تنفيذ 1090 حكما قضائيا في حملة أمنية بسوهاج

شنت مديرية الأمن بمحافظة سوهاج، حملة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 6 قطعة سلاح غير مرخص، وتنفيذ 1090حكما قضائيا، وتم التحفظ على المضبوطات



تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، يفيد شن حملة أمنية لضبط الأسلحة الغير مرخصة والخارجين عن القانون، وقد شملت الأسلحة المضبوطة، بندقية آلية، 2 بنادق خرطوش، طبنجة، فرد روسى محلى الصنع، و فرد خرطوش محلى الصنع، 5 قطع سلاح أبيض، بالإضافة إلى قضايا مخدرات، و9 قضايا مسطحات، إلقاء مخلفات، صيد، وملاحة، وبيئة.



اشترك فى الحملة ضباط إدارات البحث الجنائى، والمسطحات، والمخدرات، ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية، من إدارة قوات الأمن، بالتنسيق وفرع الأمن العام، وتم تحرير المحاضر اللازمة، إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.