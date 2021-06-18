نائبة وزير الخارجية الأمريكي تبحث مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية التعاون بين البلدين

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية ميجيل برجر اليوم الخميس في واشنطن العاصمة أهمية التعاون بين البلدين، وكذلك الحفاظ على وجودهما الدبلوماسي أثناء الانسحاب العسكري المنظم من أفغانستان.

وشدد الجانبان على أهمية العلاقة عبر الأطلسي والعلاقات الأمريكية - الألمانية، وضرورة التعاون لدعم القيم الديمقراطية ومعالجة أزمة المناخ وإعادة البناء بشكل أفضل بعد الوباء، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وتطرق الدبلوماسيان أيضا لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا وأكدا دعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مع التأكيد على حاجة أوكرانيا لإحراز تقدم مستمر في الإصلاحات.