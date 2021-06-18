مدرب منتخب بولندا يدافع عن مدرب منتخب بولندا يدافع عن ليفاندوفسكي

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دافع باولو سوزا، المدير الفني للمنتخب البولندي، عن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإسباني غدا السبت في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وكانت أرقام ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ وأفضل لاعب في العالم، سيئة في بعض الأحيان في المباراة التي خسرها المنتخب البولندي أمام المنتخب السلوفاكي 2 / 1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وقال ليفاندوفسكي أن معدل عمل ليفاندوفسكي مهم للغاية مثل أهمية أهدافه، والتي لا تتدفق دائما على الصعيد الدولي بسهولة مثلما هو الحال مع بايرن ميونخ.

وقال في المؤتمر الصحفي عشية المباراة أمام أشبيلية :" روبرت قام بالكثير أمام سلوفاكيا. ضحى بنفسه، قدم كل ما في وسعه أمام سلوفاكيا".

وقال مدرب منتخب بولندا أيضا إنه سيعتمد على دفاع قوي أمام الإسبان وإيمان أكبر مما أظهره في المباراة الأولى.

وقال المدرب البرتغالي :" يجب أن نرى كيف يمكننا إيذاءهم لكي نحقق النتيجة التي نريدها في النهاية".

وأضاف :"إذا لم تكن مصمما ومقتنعا حقا، سواء معك الكرة أو لا، يمكنك أن تأمل، ولكنك لن تحقق ما تريده".

ويعيش المنتخب الإسباني تحت ضغط أيضا بعد أن تعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام المنتخب السويدي، الذي تغلب على نظيره السلوفاكي بهدف نظيف اليوم الجمعة.