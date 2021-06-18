الإنتاج الحربي: إعلان شروط مبادرة تأهيل 1000 مهندس بنهاية الأسبوع المقبل

قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة تأهيل 1000 مهندس وفق نظم التحول الرقمي بنهاية الأسبوع المقبل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة تمتلك قطاعًا للتدريب مهمته تدريب الكوادر على مستجدات التكنولوجيا وتطوير أدواتهم بشكل متلاحق.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف تدريب ألف مهندس مصري على الثروة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى تدريب نواة من مهندسي الإنتاج الحربي، خلال الفترة الماضية؛ لتدريب الألف المستهدفة.

وأشار متحدث الإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة ستعلن عن رابط التسجيل والشروط الخاصة بالتخصصات المستهدفة يوم إطلاق المبادرة، قائلًا إن موعد إطلاق المبادرة سيشهد تغطية إعلامية كبيرة.

وأكد على تدريب أول ألف مهندس بصورة مجانية تمامًا، بالتعاون مع شركة «IKEN» للتكنولوجيا الرقمية، مضيفًا أن تكلفة تدريب الفرد الواحد في المبادرة تقترب من 3 آلاف دولار.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تنفيذ برنامجين لتدريب عدد من مهندسي الإنتاج والصيانة بشركاتها التابعة، وذلك في إطار المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل شباب المهندسين بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية «General Electric Digital»، وممثلها المصري شركة «IKEN» للتكنولوجيا الرقمية.