رئيس الوزراء البوركيني يؤكد أهمية عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة مع مصر

أكد كريستوف دابيريه، رئيس وزراء بوركينا فاسو، الأهمية الكبيرة التي يوليها للإعداد الجيد من أجل سرعة عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين بوركينا فاسو ومصر، على اعتبار أنها الآلية الأمثل والأكثر فاعلية لتعزيز التعاون الثنائي وللوقوف على وضع ومستجدات ملفات التعاون.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء البوركيني، تم خلاله نقل تعازي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في ضحايا الحادث الإرهابي المروع الذي وقع في إقليم ياجا شمال شرق البلاد يوم 5 يونيو 2021.

كما أعرب عن إدانة مصر لهذا العمل الإرهابي وتضامنها مع بوركينا فاسو، واستعدادها التام لمُشاركة تجاربها المُختلفة ووضع خبراتها في المجالات التي يحتاجها الجانب البوركيني في خدمة أشقائها، وذلك من أجل دعم وتعزيز الاستقرار ودفع عملية التنمية في البلد الإفريقي الشقيق.

ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء البوركيني، عن خالص امتنانه لرسائل الدعم والتضامن القوية والسريعة من المسئولين المصريين.

كما عبر رئيس الوزراء البوركيني عن تطلعه للعمل على دفع التعاون في المجالين الزراعي والصحي بين البلديّن.