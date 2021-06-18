 تنمية مطروح: إنشاء محطات تحلية بالطاقة الشمسية تعمل على الآبار الجوفية - بوابة الشروق
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تنمية مطروح: إنشاء محطات تحلية بالطاقة الشمسية تعمل على الآبار الجوفية

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 1:58 ص

قال المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه يجرى تنفيذ محطات تحلية مياه الشرب تعمل علي آبار الجوفية، تعمل بنظام الطاقة الشمسية، في قرى مركزي النجيلة وبراني.

وأوضح إن المركز يقوم بإنشاء هذه المحطات بطاقة ٥٠م٣ في اليوم، تعمل الآبار الجوفية ذات نسبة الملوحة العالية، لخدمة المواطنين داخل التجمعات الصحراوية، التي لم تصل لها الخدمات، بسبب بعد المسافة عن المدن، وفي إطارها تنمية المجتمعات الريفية، بهدف تحقيق حياة كريمة لهم.

وأكد مدير مركز التنمية المستدامة على إنشاء وحدات تحلية مياه الشرب على الآبار الجوفية، بجانب حفر الآبار في بعض المناطق الأخرى، لحصاد مياه الأمطار بها وحسن استغلالها في الشرب وسقي الحيوانات، من أغنام البرقي والماعز والأبل.

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