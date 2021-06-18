تنشيط السياحة: حملة الترويج لمصر في السوق العربي تحقق نجاحا مبهرا

حققت الحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار؛ للترويج السياحي لمصر بالسوق العربي على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نتائج إيجابية منذ أن تم إطلاقها في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن نتائج البحث عن السفر إلى مصر وفقاً لمحرك البحث جوجل بعد حوالي شهر واحد من إطلاق الحملة، أشارت إلى وصول الحملة إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت لمياء كامل، مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أن هذه النتائج تعتبر مؤشراً هاماً على نجاح هذه الحملة الترويجية بالسوق العربي، حيث وصلت زيادة نسبة البحث عن السفر إلى مصر بدول التعاون الخليجي خلال شهر مايو 2021 إلى 41% مقارنة بشهر أبريل من نفس العام أى قبل إطلاق الحملة، في حين أن نسبة زيادة البحث كانت 3% خلال مايو 2019، مقارنة بشهر أبريل من 2019 قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.

يذكر أنه تم إطلاق هذه الحملة الدعائية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكبرى منصات البحث والحجز وذلك تحت شعار "مصر بتناديك.. أجازتك في مصر.. سافر مصر".