لوف: ألمانيا تعتزم الفوز على البرتغال في يورو 2020

وضع المنتخب الألماني نصب عينيه هدفا بالتفوق في الهجوم أمام المنتخب البرتغالي عندما يلتقيان غدا السبت في مباراة مهمة للفريقين للتأهل لدور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال يواخيم لوف المدير الفني وجوشوا كيميتش في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن الفريق جاهز للعودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، بطل العالم، بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وقال لوف إنه سيجري تعديلات تكتيكية "لزيادة الفعالية الهجومية" ولكنه لن يكشف ما إذا كان كيميتش سيعود لوسط الملعب أم لا بعدما تم استخدامه في مركز الظهير الأيمن أمام المنتخب الفرنسي وفي مباراة ودية، أو ما إذا كان سيتم الدفع بلاعبين جدد.

وقال لوف :" هناك الكثير من التصميم، الكل يعلم أنه يجب أن نقوم بالأشياء بشكل أفضل. يجب علينا وسنفعل هذا".

وأضاف :"دافعنا بشكل جيد أمام المنتخب ولكننا لم نخلق فرصا كافية. تدربنا على هذا. كلنا متفائلين رغم زيادة الضغوط. الفريق ملتزم للغاية".

ولا يريد لوف أن يودع المنتخب الألماني، الذي دربه لمدة 15 عاما، وتوجها بالفوز ببطولة كأس العالم 2014 بالخروج للمرة الثانية من دور المجموعات بعدما ودع كأس العالم 2018 من ذات الدور.

وهذا السيناريو أيضا يريد أن يتفاداه اللاعبون رغم المجموعة الصعبة التي تتضمن أيضا منتخب المجر، الذي سيكون المنافس الأخير للمنتخب الألماني يوم الأربعاء المقبل.

ولم يكشف لوف عما إذا كان سيقوم بتغيير طريقة اللعب 3 – 5 – 2 من خلال اللعب بأربعة مدافعين في الدفاع وهو ما يعني عودة كيميتش للعب في وسط الملعب.

وقال كيميتش بدبلوماسية " يمكنني اللعب في العديد من المراكز" ولكنه أكد أنه يفضل اللعب في وسط الملعب.

وقال :"أشعر أنني منخرط أكثر في وسط الملعب. الأمر أسهل من اللعب في الجانب الأيمن حيث يعتمد الأمر على ما إذا كنت متواجدا".

وقال لوف إن جوريتسكا سيعود بعد أن غاب لعدة أسابيع للإصابة، ليس كلاعب أساسي ولكن كلاعب بديل.

وقال لوف لقناة "ماجينتا" :" بالطبع هو خيار عظيم في الشوط الثاني. على الأرجح سيتم الدفع به بإمكانه مساعدة الفريق بديناميكياته وانطلاقاته".

وتحدث لوف عن المنتخب البرتغالي، وقال إن الفريق تطور من فريق يعتمد على كريستيانو رونالدو لفريق قوي، لديه أربعة أو خمسة لاعبين عالميين مثل جواو فيليكس وديوجو جوتا.

وقال لوف عن رونالدو :"لا يمكنه فعل كل شيء بنفسه"، ولكنه أضاف "يجب أن تكون منتبها على الفريق كله أن يتعامل معه".

وعاد أيضا، سيرج نابري لتدريبات المنتخب الجماعية في معسكره المقام في هرتسوجن آوراخ، وذلك قبل التوجه إلى ميونخ التي تحتضن مباراة الغد أمام المنتخب البرتغالي حامل اللقب.

وظهر جنابري في التدريبات وركبته اليسرى ملفوفة برباط طبي، لكن لا توجد شكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة الغد.

وتضم قائمة لوف 24 لاعبا جاهزين للمشاركة، حيث يغيب لوكاس كلوسترمان لاعب لايبزج بسبب إصابة عضلية كما يواصل يوناس هوفمان تدريباته المنفردة بسبب مشكلة في الركبة.