جوتيريش بعد التجديد له كأمين عام للأمم المتحدة: العالم على أعتاب حقبة جديدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع قرارا بإعادة تعيين الأمين العام أنطونيو جوتيريش لولاية ثانية على رأس المنظمة الأممية.



وأكدت الجمعية اعتماد تعيين الدبلوماسي البرتغالي (72 عاما) اليوم الجمعة، في نيويورك لولاية أخرى مدتها خمس سنوات. ولم يتقدم مرشح آخر للمنافسة على المنصب.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيد مجلس الأمن الدولي تعيين جوتيريش لولاية ثانية كأمين عام للمنظمة، وهي عقبة حاسمة في هذه العملية.



وفي خطاب قبوله، دعا جوتيريش إلى مزيد من التعاون الدولي، قائلا إن العالم "على أعتاب حقبة جديدة".



وقال جوتيريش بعد تعيينه إن "الأمور يمكن أن تسير في أي من الاتجاهين: الانهيار والأزمة الدائمة أو الانفراجة وآفاق مستقبل أكثر محافظة على البيئة وأكثر أمانا وأفضل للجميع".



وأضاف الدبلوماسي البرتغالي أن "هناك أسبابا تدعو للشعور بالأمل ".



وأضاف جوتيريش: "النماذج تتغير. والمعتقدات القديمة تنقلب. نحن نكتب تاريخنا بالاختيارات التي نتخذها الآن".



وأوضح جوتيريش أن التحديات المعقدة للمستقبل لا يمكن حلها إلا من خلال"نهج متواضع، هو نهج لا يملك فيه الأمين العام وحده كل الحلول ولا يسعى إلى فرض آرائه".



ومن المقرر أن تبدأ الولاية الجديدة للأمين العامة للمنظمة في أول كانون ثان/ يناير المقبل.