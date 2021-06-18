قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تحصل على تقرير يومي من كل مستشفيات محافظة الشرقية لمعرفة مدى توافر المستلزمات الطبية، أو الأوكسجين او الأدوية، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات التي استطاعت أن تمر من ازمة كورونا رغم الكثافة السكانية الكبيرة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «المال والناس» مع الإعلامي إيهاب الديك، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أنه شكل لجنة برئاسته لمتابعة أزمة كورونا، وتم تحديد عدد العاملين في خطوط الإنتاج في المصانع، وعزل أي عامل يشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

وذكر أن المحافظة تمر على المصانع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، والعقوبات في حالة عدم الالتزام تصل إلى حد الغلق، في إطار العمل على الحفاظ على حياة المواطنين.

وأشاد بالمستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية التي تعاونت مع المحافظة لتلبية العجز في الأشعة المقطعية، معقبًا: «المستشفيات الخاصة قالوا إحنا مستعدين نقلب كل المستشفيات الخاصة لمناطق عزل».

وأكد أن الشرقية لم تشهد أعداد إصابات مرتفعة بالكورونا، رغم الكثافة السكانية العالية، مشيرًا إلى التنسيق بشكل كامل مع كل الجهات، وهذا ساهم في عدم حدوث أزمة بجائحة كورونا.

ولفت إلى أن المحافظة تعمل على توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الإطار تم تعديل مدخل المحافظة من خلال إعداد مطلع خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تعديل بعض الأتوبيسات لكي تكون مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

https://www.youtube.com/watch?v=dsPhT1dycfc