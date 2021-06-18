محو أمية 404 أفراد بمدينة طور سيناء خلال 2021

قال أيمن ماضي، مدير عام هيئة محو الأمية بجنوب سيناء، إنه جرى محو أمية 404 أفراد بمدينة طور سيناء، خلال العام الجاري، بنسبة 77% من العدد المستهدف بالمدينة والبالغ عددهم 703 فردًا بينهم 514 رجلًا و189 سيدة.



وأكد مدير هيئة محو الأمية بجنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أن الهيئة نجحت هذا العام في محو أمية 2115 فردًا على مستوى مدن المحافظة خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن ما جرى تحقيقه يعد ضعف العدد الذي كان من المقرر استهدافه هذا العام والبالغ عدده 1600 فردًا.



وأوضح أنه جرى محو أمية 503 أفراد بفصول محو الأمية بكافة مدن المحافظة، ومحو أمية 10 أفراد من خلال مشروع التعاقد الحر، و191 فردًا من خلال مشروع محو أمية المجندين بوزارة الدفاع في المحافظة، و 528 فردًا خلال مشروع محو أمية المجندين بوزارة الداخلية، و محو أمية 305 فردًا بواسطة طلاب الجامعات.



وتابع: كما جرى محو أمية 7 أفراد من خلال التعاون مع فرع جامعة الأزهر، و39 فردًا من خلال المنطقة الأزهرية التابعة لمشيخة الأزهر، ومحو أمية 24 فردًا عن طريق طلاب المؤهلات العليا، وقام المعيين بالمحافظة ضمن الـ 5 ألاف معلم بمحو أمية 75 فردًا، وحزب مستقبل وطن ساهم في محو أمية 10 أفراد، وجرى محو أمية 452 فردا من خلال حملات المنازل.