الداخلية تضبط 1329 قضية تموينية بينها 72 طن أسماك ولحوم وكبدة فاسدة

تمكنت شرطة التموين، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، من ضبط ١٣٢٩ قضية تموينية متنوعة من بينها أكثر من ٧٢ طن أسماك ولحوم مستوردة وكبدة فاسدة.

جاء ذلك تنفيذاً للتوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وشمل أبرز هذه النتائج ضبط ٢ طن و٥٠٠ كجم "لحوم مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

كما ضبط نحو ٢ طن "دواجن كاملة – مقطعات دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ.

كما تم ضبط طن "مقطعات لحوم ودواجن – مفروم لحوم " معبأ داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة تابعة لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة الشرقية.

فيما تم ضبط 6 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه ، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة قنا.

كما تم ضبط ٥ أطنان و٥٠٠ كجم ألبان معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وبها تغير فى خواصها الطبيعية وتحتوى على شوائب ، و1000 ملصق مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة "أدوات إنتاج ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (مالك محل بدال تموينى - بمحافظة الجيزة لحيازته طن و٥٠٠ سكر و٤٨٠ عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعه وعدم صرفه للمواطنين بقصد الإتجار به بالسوق السوداء، وضبط قائد سيارة وبرفقته آخر بمحافظة البحيرة لحيازتهما طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، قاما المذكوران بتجميعه بقصد الإتجار به بالسوق السوداء.

فيما تم ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لاستيلائه على أكثر من ١٤١ ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم بالسوق السوداء.

فيما تم ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية "مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية") قدرت بقيمة 17500 جنيه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.