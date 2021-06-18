 فيتنام تصادر ربع طن من الكيتامين منها 90 كجم مخبأة في أعضاء خنازير - بوابة الشروق
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فيتنام تصادر ربع طن من الكيتامين منها 90 كجم مخبأة في أعضاء خنازير

فيتنام
فيتنام
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 5:10 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 5:10 م
قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، إن الشرطة الفيتنامية صادرت 270 كيلوجراما من الكيتامين، من بينها 90 كيلوجراما مخبأة في أعضاء خنازير، من حوزة عصابة تايوانية تعمل بتهريب المخدرات.

وبعد ضبط أفراد العصابة الذين كانوا ينقلون الكيتامين في عبوات الشعرية سريعة التحضير في أيار/ مايو الماضي ، استغلت الشرطة شهادات المقبوض عليهم لتحديد موقع مصنع يستخدمه المهربون التايوانيون.

وذكرت صحيفة "توي تري" المحلية أن مسؤولي الأمن داهموا بعد ذلك مستودعا في هو تشي منه سيتي، حيث عثروا على 150 كيلوجراما من الكيتامين مخبأة داخل محركات كهربائية، إلى جانب 90 كيلوجراما مخبأة داخل أعضاء 900 خنزير في انتظار تسليمها إلى الصين.

ثم تتبعت الشرطة المخدرات وألقت القبض على المهربين متلبسين أثناء محاولتهم نقل المخدرات إلى هانوي.

وبحسب ما ورد تواطأ تجار المخدرات الفيتناميون في كمبوديا مع عصابة في فيتنام قبل نقل المخدرات عبر الحدود وشحنها إلى خارج هو تشي منه سيتي.

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