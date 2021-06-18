تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أعمال التطوير والتجديد والإحلال بوحدة الغسيل الكلوى ومحطة الغازات الطبية وعدد من المصاعد بالمستشفى الجامعي القديم، لخدمة المرضى والطلاب والمجتمع المحلي، يرافقه الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، والمهندس شريف أدهم المستشار الهندسي للمستشفيات الجامعية، والمهندس راضي علي حسن مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى الجامعي.



وقال الدكتور أحمد عزيز أن إدارة الجامعة تحرص على التطوير والتجديد المستمر لجميع قطاعات المستشفى الجامعي، باعتبار أنها تخدم قطاعات كبيرة من الجماهير والمرضى والطلاب من أبناء المجتمع المصري، مشيراً إلى أن إجمالي أعمال التطوير والتجديدات الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي ومحطة الغازات والمصاعد بلغت ٢٣ مليون ٧٥٠ ألف جنيه، مضيفاً أن الإهتمام بتطوير المستشفى الجامعي يأتي من منطلق الإيمان بدورها الفعال في العديد من الخدمات التي تقدمها في مجال التعليم والتدريب، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والقوافل الطبية في مختلف التخصصات لمساندة القطاعات الحكومية والخاصة لصالح خدمة المجتمع المحلي ككل.



ومن جانبه قال الدكتور حمدي سعد، أن عمليات التطوير والاحلال شملت تجديد عدد ٣ مصاعد نوعية "ميتسوبيشي" بتكلفة ٥ مليون و ٢٥٠ ألف جنيه، سعة ١٥ راكب وبحمولة زنة١٣٥٠ كجم، وكذلك أعمال التطوير بمحطة المياه التابعة لوحدة الغسيل الكلوي مع تدعيمها بماكينات غسيل حديثة تعمل بالنظام الآلي، بإجمالي تكلفة بلغت ١٧ مليون جنيه، إلى جانب تطوير محطة الغازات الطبية بقيمة بلغت ١,٥ مليون جنيه، موضحاً أن جميع عمليات التطوير تصب في خدمة المرضى وتقديم خدمة علاجية تلقى القبول لدى المواطنين.



جدير بالذكر أن الزيارة أعقبها جولة تفقدية بقسم استقبال الحوادث والطوارئ، وعدد من المباني والمنشآت بالمدينة الجامعية للطالبات بالحرم القديم في طور عمليات التجديد والإحلال والصيانة.