مسؤول ياباني: يجب إقامة الأولمبياد بدون جمهور

قال شيجيرو أومي، رئيس المجلس الاستشاري لمكافحة كورونا في الحكومة اليابانية، إنه من الأفضل إقامة الأولمبياد المقبلة بدون جمهور.

وقال أومي اليوم الجمعة، في توصية للحكومة، واللجنة المنظمة للأولمبياد، إن مثل هذا القرار "محبذ" لخفض مخاطر الإصابة.

ويخشى أومي ومجموعة الخبراء التابعة له أن يعاود معدل الإصابة الارتفاع مرة أخرى إذا تم السماح للجماهير بحضور فعاليات البطولة التي تقام في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، وتحديدا سلالة دلتا.

كما أشاروا إلى العطلات المدرسية، حيث تزداد حركة الناس، وستكون هناك حاجة لفرض قيود أكثر صرامة إذا حضرت الجماهير الأولمبياد.

وقال أومي مؤخرا إنه ليس من الطبيعي أن تقام الأولمبياد في هذه الأوقات العصيبة.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، سايكو هاشيموتو، إن القرار في هذا الشأن سيتم اتخاذه في اجتماع يعقد يوم الاثنين المقبل مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية والحكومتين المحلية والاتحادية.

وتؤيد الحكومة اليابانية، بقيادة رئيس الوزراء يوشهيده سوجا، حضور الجماهير المنافسات.

وتنتهي حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى بعد غد الأحد، وبعد ذلك يمكن لما يقرب من عشرة آلاف مشجع حضور الأحداث الرياضية أو الحفلات، طالما أن العدد لا يزيد عن 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية للمكان.

واقترح سوجا قاعدة مماثلة للأولمبياد، وذكرت تقارير أن هناك خطط لوضع المدينة في شبه حالة طوارئ خلال الألعاب الأولمبية.

ويعارض معظم اليابنيين إقامة الأولمبياد المؤجلة من العام الماضي بسبب الجائحة.

وأكد المنظمون واللجنة الأولمبية الدولية والحكومة على أن الأولمبياد ستكون آمنة بفضل القواعد المشددة، ومنع الجماهير الأجانب من الحضور، بالإضافة إلى أن 80 في المئة من الرياضيين سيتم تطعيمهم.

وقالت هشياموتو إن الأولمبياد ستشهد 53 ألف مشاركا، بعد أن تم تقليص العدد من 180 ألفا.