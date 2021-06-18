تحرير 26 محضرا متنوعا خلال حملات للرقابة على الأسواق بمدينة المنيا

أكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا على المتابعة المستمرة لضبط الأسواق ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بمدينة المنيا.



يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة والإدارات الخدمية بمركز ومدينة المنيا، حيث تم تحرير ٢٦ محضرا متنوعا خلال عدد من الحملات للرقابة على الأسواق ومتابعة على الإجراءات الاحترازية بمدينة المنيا.



ووجه رئيس المدينة، نوابه وسكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وكذلك الحملات الرقابية التى تشنها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنيا والصحة والطب البيطرى وحماية المستهلك.



وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة بقيادة أحمد رشاد سكرتير المدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وبالاشتراك مع حملة ضبط الأسواق.



وأسفرت الحملة عن عمل ١٧ محضرا عبارة عن ١٥ محضر عدم وجود شهادة صحيه، ٢ محضر أحراز ٧ كيلو جرام لحم بقرى بلدى صالح خارج المجزر + ١كيلو جرام بانيه + ١ كيلو جرام فراخ طبق + ١.٧٥٠ كيلو جرام كفته + ١كيلو جرام برجر صالحه بدون وجود بيانات.



وتم عمل ٩ محاضر عدم ارتداء كمامة، وتم التصالح الفورى بالإضافة إلى رفع الإشغالات من شارع مصر لعدم الالتزام بالحفاظ على المسطحات الخضراء.



وجرى متابعة أعمال الإنارة بحى شمال المدينه ش عدنان المالكى حيث تم تركيب لمبات ليد لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالحي.