عن عملية اختطاف ابنة الرئيس الأمريكى والنزاعات المسلحة مع إرهابى

ابنة الرئيس.. رواية جديدة لـ«بيل كلينتون»

ــ ناشرو الرواية: «كلينتون» ساهم بمعلومات استخباراتية شديدة السرية فى الرواية

صدرت عن صحيفة «الواشنطن بوست» الأسبوع الماضى مراجعة نقدية عن أحدث رواية للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، بيل كلينتون، والكاتب الأمريكى، جايمس باتريسون، من فئة التشويق والإثارة بعنوان «ابنة الرئيس»، والتى تدور أحداثها حول عملية اختطاف ابنة الرئيس الأمريكى.

يأتى ذلك بعد مرور 3 سنوات على آخر تعاون أدبى بينهما حين أصدرا الرواية الأولى بعنوان «الرئيس مفقود» التى وصلت لقائمة الكتب الأكثر مبيعًا لعام 2018، وقد أعلنت دار نشر «ليتل و براون» عن توليها نشر الرواية فى المملكة المتحدة، بينما ستقوم دار نشر «نوبف» بتوزيع الكتاب فى أمريكا.

ولا تعد الرواية الجديدة تكملة لسابقتها؛ حيث تقدم هذه الرواية الجديدة مجموعة مختلفة تمامًا من الشخصيات؛ فقد كان رئيس الولايات المتحدة فى الرواية الأولى شخص يُدعى جوناثان لينكولن دنكان، وهو بطل حرب سابق من أبطال حرب الخليج يحارب الإرهاب، أما فى الرواية الجديدة، فهناك شخصية الرئيس ماثيو كيتنج، البطل السابق فى البحرية الأمريكية والذى يحارب الإرهاب أيضًا.

ومن المآخذ التى نقلتها المراجعة النقدية عن الرواية ــ التى صدرت فى السابع من شهر يونيو الجارى ــ كون البطل يمثل بشكل فج النسخة التخيلية لبيل كلينتون عن نفسه؛ حيث يقدم لنا الرئيس على هيئة رجل ملتزم فى عمله ومخلص لزوجته، وقد زعم ناشرو الرواية أن «كلينتون» ساهم بمعلومات سرية للغاية فى الرواية لا يمكن أن يقدمها إلا رئيس سابق؛ مثل المعلومات الاستخباراتية شديدة السرية التى ادّعى «كلينتون» من خلالها أن الرئيس الأمريكى الراحل «روزفلت» حين وافق عام 1945 على تقديم المساعدة العسكرية للمملكة العربية السعودية، ولفت انتباه الإدارة الأمريكية للثروة المتدفقة فى الشرق الأوسط؛ وعلى رأسها البترول، وعزز المطامع العسكرية فى تلك المنطقة.

كما أدانت المراجعة أيضًا هجوم «كلينتون» على الصحافة الحرة فى الرواية، وهو الأمر الذى كان يفعله أثناء تولى منصبه كرئيس للجمهورية؛ لاسيما بعد افتضاح العلاقة الغرامية السرية بينه وبين المتدربة السابقة فى البيت الأبيض آنذاك، مونيكا لوينسكى، عام 1998، وأشارت إلى أن هذا الأمر يعيد إلى الأذهان الاعتداءات الفاشية التى شنها الرئيس الأسبق دونالد ترامب على الصحفيين خلال فترة رئاسته، وكأن مهاجمة الصحافة الحرة تيمة لهذه البلاد.

ومن بين الجوانب الإيجابية التى نقلتها المراجعة، أن الرواية مليئة بالتشويق، وتتحدى التوقعات باستمرار، كما أن فصولها قصيرة جدًا لتسهيل القراءة.

وتبدأ الرواية بمشهد للرئيس «كيتنج» وهو جالس فى غرفة العمليات فى البيت الأبيض يشاهد عملية عسكرية عالية المخاطر على بعد 5000 ميل؛ حيث هبط فريق SEAL Team Six للتو فى ليبيا لتعقب وقتل عاصم الأشيد، القاتل الأكثر شراسة فى العالم بعد فشل مهمتين سابقتين فى القبض على هذا الشرير الذى قام ذات مرة بحرق عائلة على قيد الحياة، كما قتل العديد من الجنود الأمريكيين، وبعد محاولات عدة للإمساك به يفر «الأشيد» من اغتيال الفريق الأمريكى، غير أن زوجته وبناته الثلاث يلقين حتفهن مما يسفر عن خلق عدو جديد للدولة الأمريكية مملوء بالغضب والرغبة فى الانتقام.

وكما هو واضح، فهناك تشابه كبير بين شخصية «الأشيد» المختبئ فى كهف فى الجبال الليبية ومعه مصحفه ومسدس توكاريف روسى الصنع عيار 7.62 ملم وبين أسامة بن لادن، ثم نتعرّف بعد ذلك أن «الأشيد» ينجح فى اختطاف ابنة «كيتنج» الوحيدة، البالغة من العمر 19 عامًا، ويقوم بنقلها إلى مكان غير معروف، ومن ثم يُقسم «كيتيج» على ملاحقته مهما كان الثمن لأخذ ثأره بنفسه حتى إنه يرفض عرض للمخابرات السعودية لاغتيال «الأشيد» بالنيابة عنه.