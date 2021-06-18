 إحباط تهريب 480 ألف دولار مزيفة إلى تركيا مخبأة في أمتعة 3 لبنانيين - بوابة الشروق
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إحباط تهريب 480 ألف دولار مزيفة إلى تركيا مخبأة في أمتعة 3 لبنانيين

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 4:47 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 4:47 م
أحبطت القوى الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي( مطار بيروت) فجر أمس الخميس، عملية تهريب 480 ألف دولار مزيفة كانت مخبأة داخل أمتعة 3 لبنانيين كانوا متوجهين إلى تركيا.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة إنه "الساعة الثالثة والنصف فجرا من تاريخ 17/6/2021، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب /480/ ألف دولار مزيفة كانت مخبأة داخل أمتعة وذلك أثناء محاولة  /3/ مواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهين إلى تركيا".

وأودع المواطنون الثلاثة مع المضبوطات "مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص".

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