إحباط تهريب 480 ألف دولار مزيفة إلى تركيا مخبأة في أمتعة 3 لبنانيين

أحبطت القوى الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي( مطار بيروت) فجر أمس الخميس، عملية تهريب 480 ألف دولار مزيفة كانت مخبأة داخل أمتعة 3 لبنانيين كانوا متوجهين إلى تركيا.



وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة إنه "الساعة الثالثة والنصف فجرا من تاريخ 17/6/2021، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب /480/ ألف دولار مزيفة كانت مخبأة داخل أمتعة وذلك أثناء محاولة /3/ مواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهين إلى تركيا".



وأودع المواطنون الثلاثة مع المضبوطات "مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص".