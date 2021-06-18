 الخارجية الأردنية تدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأردنية تدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 6:20 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 6:20 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية السفير ضيف الله الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية اليوم عقب صلاة الجمعة انتهاك سافر لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامة المصلين.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وحرمة المسجد وسلامة وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد، وكذلك تقيد السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها وفق القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية والكف عن الاعتداءات والانتهاكات.

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