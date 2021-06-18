السعودية: استمرار تذبذب إصابات كورونا

واصلت السعودية تسجيل تذبذب في منحنى الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)، في حين تشهد مراكز اللقاحات إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين حتى بلغ عدد الذين حصلوا على اللقاح أكثر من 16مليون شخص.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 471 ألفا و959 حالة مؤكدة .

وتم تسجيل 1050 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 453 ألفا و259 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7650 حالة وفاة.