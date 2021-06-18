فريق هندسة الإسكندرية يحصد المركز الأول فى التصفيات الإقليمية للغواصات بمصر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة فريق كلية الهندسة "صنع فى الإسكندرية"، على فوزه بالمركز الأول فى التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية والتحكم عن بُعد في مصر، وتأهله للمشاركة فى المسابقة الدولية المقامة في الفترة من 5-7 أغسطس بولاية تينسي بالولايات المتحدة الأمريكية كممثل أول لمصر والوطن العربي.

وأشار الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن هذه المسابقة دولية تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتعنى بالتصفيات الإقليمية الخاصة بالمسابقة الدولية في أمريكا، كما تختص المسابقة بقيام كل فريق بتجهيز غواصة آلية التحكم عن بُعد، لتنفيذ مهام محددة خاصة بإزالة حطام السفن في المحيطات وتنظيف المحيط من الأشياء التي تضر بالبيئة وتهلك الحياة البحرية.

وأشار حسن وردة الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على الفريق، أن فريق "صنع في الإسكندرية" يشارك في المسابقة منذ 8 أعوام حيث تعاقبت أجيال مختلفة على الفريق من شتى الأقسام بالكلية، ومثل مصر في العديد من المسابقات الدولية حصد فيها الكثير من الألقاب والجوائز.

ويهدف الفريق إلى تأسيس شباب قادر على العمل بعد التخرج في شتى المجالات الهندسية بخبرة فريدة عالية القدرات، وربطهم بسوق العمل والتكنولوجيا المتقدمة.