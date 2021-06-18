تقارير إسبانية: باريس سان جيرمان الأقرب لضم راموس

أعلن سيرجيو راموس، أنه لم يكن يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، لكن الآن عليه العثور على وجهة جديدة، بعد انتهاء مسيرة مذهلة امتدت 16 عامًا مليئة بالألقاب مع النادي الإسباني.

وهناك عدد قليل من الأندية الأوروبية، التي تستطيع تحمل راتب راموس، الذي قالت صحيفة ماركا، إنه يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا.

وربما يكون باريس سان جيرمان هو المكان المناسب لراموس، وبالتأكيد يمكن للفريق الفرنسي، الاستفادة من قوة شخصية وخبرة اللاعب الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، لقيادته إلى اللقب القاري.

كما أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من الفرق الإنجليزية القليلة التي تستطيع تحمل راتب راموس المرتفع.

لكن المان سيتي يملك دفاعًا قويًا، وربما يعاني اللاعب الإسباني في أسلوب لعب المدرب بيب جوارديولا.

ودخل راموس في مفاوضات مع يونايتد في 2015، قبل أن يقرر البقاء في ريال مدريد، ورغم أن راتبه لا زال كما هو، لكنه أكبر بـ 6 أعوام، وهناك الكثير من الشكوك بشأن حالته البدنية.

وقال مانويل فلوريس، الذي يعيش في إشبيلية حيث نشأ راموس، إن باريس ربما هي المدينة المناسبة للمدافع الإسباني، أكثر من مانشستر، لقربها من إسبانيا، حيث تعمل بيلار روبيو زوجة راموس كمقدمة في التلفزيون.

وأضاف فلوريس "لا أعتقد أن راموس سيذهب إلى إنجلترا".

ورغم شعوره بالفخر لنشأته في المدينة مثل راموس، أشار فلوريس إلى أن المدافع الحاصل على كأس العالم 2010 لم يعد محبوبًا مثل الماضي، بعد رحيله عن إشبيلية إلى ريال مدريد في 2005.

ومع محاولة رويترز، معرفة رأي السكان المحليين في إشبيلية بشأن راموس، كانت هناك حالة من عدم الاهتمام.

وقال فلوريس إنه يتمنى عودة راموس إلى إشبيلية، لكن اللاعب قطع الطريق أمام هذا الخيار في خطاب وداعه، كما استبعد انضمامه إلى برشلونة غريم ريال مدريد.

وأكد "يمكنني نفي ذلك بشكل قاطع، لذا يمكنكم الشعور بالراحة".