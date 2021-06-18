رئيس البنك الدولي يناقش مع رئيس جنوب إفريقيا التوسع في إنتاج لقاحات كورونا

ناقش رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، ورئيس دولة جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عبر الهاتف أهمية التوسع في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لصالح الدول النامية، بما يشمل الإنتاج في القارة الأفريقية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وسلط مالباس الضوء على التقدم الذي تحرزه مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص بالبنك، في التوسع في إنتاج اللقاح بالقارة، وفقا لبيان للبنك الدولي عن المكالمة على موقعه الإلكتروني.

وأشار مالباس إلى الحاجة إلى توسيع استخدام الدول الأفريقية للقاحات، وأهمية معالجة التردد في الحصول على اللقاحات.