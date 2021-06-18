علماء يناقشون ضرورة استئصال الطحال لدى رواد الفضاء

صرح مدير معهد الدراسات الطبية البيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية، أوليج أورلوف، أن العلماء الروس والأمريكيون نافشوا ما إذا كان من الضروري استئصال الطحال لدى رواد الفضاء قبل الرحلات طويلة الأمد من أجل تقليل الضرر الإشعاعي.



وقال أورلوف في حديث أدلى به اليوم الجمعة، لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الطحال مسؤول عن تكوين الدم والمناعة وإمدادات الدم.



ومضى قائلا إن "الزملاء الأمريكيين وجهوا إلينا هذا السؤال وناقشنا الموضوع في إحدى مجموعات العمل لمؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي في بطرسبورج.



وتساءل الأمريكيون هل من الضروري إزالة الطحال من جسم رائد الفضاء قبل أن يقوم برحلة فضائية طويلة الأمد لتقليل خطر تأثير الأشعة الكونية عليه.



يذكر أن رئيس قسم الأمن الإشعاعي في معهد الدراسات الطبية والإشعاعية، فياتشيسلاف شورشاكوف، أعلن في ديسمبر عام 2019 أن الأشعة الكونية تعتبر حاجزا رئيسا للرحلة المأهولة إلى المريخ.



لذلك بحسب العلماء من الممكن إرسال رواد فضاء "معدلين" ومتكيفين مع الإشعاعات. وعلى وجه الخصوص، يمكن استبدال العدسات الموجودة في العين بأخرى اصطناعية والعلاج المسبق لمنطقة من الدماغ حيث يمكن أن تؤدي التغييرات الناجمة عن تأثير الأشعة الكونية إلى الإصابة بمرض الزهايمر.