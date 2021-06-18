لجنة قمع تمويل الإرهاب في لبنان تبحث تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال

بحثت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب في لبنان، التحضيرات الجارية لعملية تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستباشره مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الجمعة، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي بلبنان، اللواء عماد عثمان، وبحضور المحامي العام وممثلين عن النيابة العامة وعدد من الجهات المعنية في البلاد.

وبحثت اللجنة، تطور تطبيق الخطة الاستراتيجية للحدّ من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

جدير الذكر أن لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2007.